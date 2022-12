Mintransporte busca expedir una nueva licencia de conducción en 2023

El ministro de transporte, Guillermo Reyes, anunció que que espera que a inicio de 2023 se expida la nueva licencia de conducción. Un documento que busca, entre otras cosas, asegurar que quienes lo hayan obtenido y lo quieran adquirir, lo hagan legalmente.

Esto, porque el ministro aseguró que en el país existen cientos de conductores que han obtenido su licencia de tránsito en escuelas que no están acreditadas o no tienen todos los permisos, además de que no cumplieron la cantidad de horas de práctica necesarias para adquirir las habilidades para conducir correctamente.

Publicidad

En varias oportunidades el ministro de Transporte ha asegurado que su cartera busca que, eventualmente, la licencia de conducción se convierta en un soporte para las autoridades que permita certificar que los conductores cumplen con todos los requisitos para poder conducir un vehículo.

Además de incluir puntaje en ese documento, que va cambiando según las multas o sanciones que se le imponga a los conductores.

Esta decisión se da a conocer después de que el ministerio de Transporte, la Policía y la Fiscalía desmantelaron dos centros de enseñanza en los departamentos de Huila y Tolima que expedían licencias de tránsito falsas o certificaban horas de conducción que los conductores no cumplieron.

El resultado de la operación es un embargo de un establecimiento de comercio, 14 vehículos, seis motos, una finca y tres casas, que ahora entran al proceso de extinción de dominio, y pasan a manos de la Sociedad Activos Especiales- SAE.

Publicidad

El director de la Policía de Tránsito, el general Wilson González, detalló que fue una operación de 18 meses en la que se encontró que la academia incluso expidió una licencia de conducción a una persona muerta.