Misión de la ONU ya certificó dejación de armas: responde Gobierno a CNE

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que no era necesaria la expedición de una certificación por parte de la presidencia de la República para dejar constancia que las Farc ya no tienen armas porque ese trabajo ya lo hizo la Misión de la ONU.



“Así se concibió en el acuerdo, así está previsto en los protocolos de dejación de armas , luego es la Comisión de verificación y le acreditó al Gobierno Nacional que el proceso de dejación de armas ya concluyó y nos pareció que eso es suficiente”, explicó el ministro del Interior.



El Consejo Nacional Electoral ante la Corte solicitó la certificación como requisito para expedir la personería Jurídica.



En cuanto a la financiación al nuevo partido de las las Farc, Rivera indicó que no hay desequilibrio porque el acto legislativo establece reglas diferenciales que permiten otorgar una financiación mínima como garantía para su participación en los comicios del 2018.



Horas antes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, dijo que los candidatos de las Farc deberán pasar por los criterios de justicia, verdad y reparación, y será la JEP la que decida quiénes pueden aspirar a las próximas elecciones de Congreso y Presidencia de la República.



"Las Farc deben entregar sus armas con el propósito de comenzar una nueva faceta en la sociedad a través de procesos democráticos para lograr conquistar sus posturas ideológicas", explicó.



Dijo que sí es posible otorgar personería jurídica a las Farc dadas las condiciones especiales del acuerdo de paz.



"Necesitamos la certificación de la dejación de armas para que se les pueda otorgar la personería jurídica, porque ningún partido político puede hacer política con armas y eso es claro", dijo.



Insistió en que solicitó al Ministerio de Hacienda el presupuesto para el partido político de las Farc, en total una suma de 3 mil millones de pesos.



Finalmente, hizo un llamado a las Farc y recordó que ningún partido político puede cometer alguna actividad ilegal, deben ser claras y sensatas.

"Tendrán 8 años de personería, pero deberán someterse a las reglas de los demás partidos", dijo.

En el alto tribunal se encuentra el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y el alto Comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de ONU, Todd Howland.



En horas de la tarde estarán el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, funcionarios del Ministerio de Hacienda, varias organizaciones sociales, de víctimas y de la sociedad civil.





