Monseñor Suescún invitó a la reconciliación a los escépticos del proceso de paz

Durante la acción de gracias llevada a cabo en la Catedral Primada de Bogotá sobre los 206 años de Independencia Nacional, monseñor Fabio Suescún manifestó que esta oportunidad de paz en Colombia no se puede desaprovechar tal como lo ha indicado el Papa Francisco.



"En este año de la misericordia que nos lleva al perdón y a la reconciliación, pongámonos en las manos de Dios y de comprometernos para que nosotros podamos renovar el compromiso de no permitir, como lo expresó claramente el Papa Francisco, otro fracaso más en este camino de paz y de reconciliación", expresó.



Invitó a los escépticos del proceso de paz a asumir responsabilidades para hallar la reconciliación tras una guerra que ha durado más de 50 años.



"Hay quienes como el apóstol Tomas que no creen sino meten el dedo en el lugar de los clavos y de las heridas del señor. Su escepticismo refleja una actitud derrotista y pesimista incapaz de superar momentos tan difíciles como esta guerra que debe cesar", sostuvo.



Monseñor agregó que en Colombia "estamos viendo nacer una paz con certezas" y que "nada debe interferir en el crecimiento del árbol de la paz".