Movimiento campesino busca cinco millones de firmas para Consulta Popular Agraria

Más de 1.200 liderazgos campesinos, representantes de 800 organizaciones de diversas regiones, se reunieron en Corferias durante la Asamblea Popular Campesina para lanzar una iniciativa histórica: la Consulta Popular Campesina, un mecanismo que busca recoger cinco millones de firmas para llegar a las urnas y permitir que la ciudadanía se pronuncie directamente sobre el futuro del campo colombiano.

La Asamblea, convocada por campesinos, víctimas del conflicto, indígenas y afrodescendientes, se convirtió en un espacio de construcción colectiva, en el que se definieron las preguntas que estructuran la consulta y recogen las principales demandas históricas del sector: acceso y redistribución de la tierra, soberanía alimentaria, permanencia en territorios ambientalmente protegidos, garantías de derechos, vida y paz en el campo.

William Orozco, defensor de derechos campesinos, destacó que este mecanismo surge como respuesta al despojo, la marginación y la exclusión histórica: “Nos unimos como movimiento campesino para presentar al país nuestra apuesta y nuestra resistencia. Vamos a la consulta por los derechos del campesinado, porque su voz es raíz de vida, fuerza y dignidad”, expresó.

El evento contó con el respaldo del Gobierno Nacional. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aseguró que el Ministerio acompañará e impulsará la decisión del campesinado, mientras que el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, subrayó que este proceso constituye un escenario de unidad y pluralidad que fortalece la reforma agraria en curso.

Al cierre de la asamblea, una delegación campesina se desplazó hasta la Registraduría Nacional para radicar oficialmente la consulta. Para las más de 800 asociaciones que respaldan la iniciativa, este paso constituye una garantía para blindar la reforma agraria integral, avanzar en el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y responder a las trabas políticas que han frenado históricamente el acceso seguro a la tierra.

Imágenes suministradas por campesinos. Recogen cosecha de cultivos que no tienen para donde llevarla

Las preguntas de la Consulta Campesina

¿Está usted de acuerdo con que el Estado, a través de la Agencia Nacional de Tierras, recupere baldíos sin fase judicial, adquiera predios y disponga de los bienes rurales incautados al narcotráfico, la corrupción y a los grupos armados, para destinarlos a comunidades campesinas sin tierra como estrategia para superar la desigualdad y la violencia? ¿Está usted de acuerdo con que el Estado transforme entidades y fortalezca programas con participación directa del campesinado, para impulsar la producción, transformación y comercialización de productos de la economía campesina, familiar y comunitaria como estrategia para acabar el hambre? ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice que las comunidades campesinas que habitan en áreas ambientalmente protegidas puedan permanecer, participar en su ordenamiento y cuidar dichos territorios con acompañamiento, inversión pública y proyectos agroecológicos? ¿Está usted de acuerdo en que todas las instituciones del Estado garanticen la protección de los derechos del campesinado, sus territorios y su desarrollo integral bajo el cumplimiento del Artículo 64 de la Constitución Política y con enfoque de género? ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice mecanismos especiales para la protección de la vida y la paz en el campo y las comunidades, en particular para la protección integral de los liderazgos campesinos y ambientales?

En la declaración final, el movimiento campesino hizo un llamado a mujeres, jóvenes, trabajadores, estudiantes, pueblos y organizaciones sociales de todo el país a respaldar con su firma esta propuesta.