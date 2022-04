Movimientos antifracking en el país se vinculan a instituciones alemanas financiadas por Rusia: ACP

El fallo que frenó los pilotos de fracking en Puerto Wilches , Santander, tiene una serie de consecuencias para el país, según mencionó Francisco José Lloreda, director de la Asociación Colombiana del Petróleo, pues, aseguró, Colombia tiene reservas de petróleo y gas “muy limitadas”.

“Esto es muy infortunado, sobre todo, en un momento en el que Colombia tiene unas reservas probadas de petróleo y gas muy limitadas, está en riesgo la propia autosuficiencia de petróleo y gas del país”, señaló en diálogo con Mañanas BLU.

Sobre los movimientos antifracking en el país, que están también en varios países del mundo, y la supuesta mano de Rusia en la financiación de estos grupos, Lloreda explicó que durante años, Estados Unidos ha informado de la incidencia de la federación rusa por que no se desarrollen proyectos de fracking, pues es un país líder en la producción y explotación de estos hidrocarburos que luego venden a otras naciones.

“Desde hace ya varios años, la Cámara Baja de EE.UU. ha publicado informes sobre la posición e incidencia de la federación rusa en varios países con relación a la técnica del frackcing. Rusia es hoy en día el tercer productor de gas del mundo. En las últimas semanas hemos visto como Europa depende de un 40 % del gas ruso, por eso quedó con las manos atadas”.

“Rusia desde hace varios años se ha opuesto al fracking en varios países. No está interesado en que las naciones desarrollen su recursos de hidrocarburos”, a lo que se sumaría, según aseveró, a “la desinformación del uso de esta técnica”.

¿Rusia está detrás de los movimientos antifracking en el país?

A esto, Lloreda respondió con la misma pregunta: “¿Cómo se financian los movimientos antifracking en Colombia? Se encuentran vínculos con fundaciones alemanas y fundaciones alemanas con financiación rusa”.

“No estamos señalando que Rusia esté financiando movimientos antifracking aquí en Colombia. Lo cierto es que es un movimiento internacional, hay intereses geopolíticos detrás de esto. No es de ahora, hay muchos análisis que así lo señalan y advierten que quien está detrás de que países no desarrollen fracking es la federación de Rusia”, añadió.