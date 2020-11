Muerte de Álvaro Gómez no fue un asesinato, sí un ajusticiamiento: ‘Santrich’

El disidente de las Farc alias ‘Jesús Santrich’ concedió una entrevista al noticiero CM& en la que reafirmó que las Farc son responsables del asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.

‘Santrich’ manifestó que la responsabilidad de las Farc en el hecho es en conjunto, no de una persona particular, pero fue más allá: dijo que se trató de un ajusticiamiento y no de un asesinato.

“La muerte de Álvaro Gómez no es un asesinato es un ajusticiamiento, fue una decisión que la tomó la dirección de las Farc-EP, en la séptima conferencia y que se ejecutó muchos años después por una orden que dio esa dirección”, agregó.