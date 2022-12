Mujer atravesó medio país hasta que encontró a su hijo en la conferencia de Farc

Más de 10 horas Judith tuvo que caminar, buscar a un grupo de periodistas que la llevara hasta Llanos del Yarí y pagar la mitad de un pasaje para completar esa travesía que este domingo la puso al lado de su hijo que hace 5 años militaba en la guerrilla de las Farc y estaba en la guerra, esa que los separó y con la que perdió 4 hijos más.



"Y yo dije, me voy me voy en un carro, y vea me vine con 40 periodistas y me ayudaron a subir allá porque yo dije que me venía buscando un hijo. Yo tenía fe de encontrarlo vivo", narró la mujer.



Con un corazón noble, Judith reconoce su condición de madre de guerrilleros pero pide que cese el dolor para las madres de esos soldados que reciben una bandera o medalla póstuma en reconocimiento a su deber.



"Porque somos madres que sufrimos por nuestros hijos. Tanto madres de guerrilleros como las mamitas de soldados, todas sufrimos por igual. Yo agradezco que pasó esto de la paz. Ya no vamos a sufrir más", añadió.



Antes de mirar a una cámara o un micrófono, mira al cielo y agradece poder estar con alias ‘Bladimir’, su hijo.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-La canciller María Ángela Holguín aseguró que líderes internacionales aún no entienden como hay personas en el país que le digan NO al acuerdo de Paz y critiquen al mismo tiempo la intención de la Farc en hacer política.

-Jairo “el tigre” Castillo, el exjugador de fútbol, fue sorprendido conduciendo en estado de embriaguez en un retén ubicado en el oriente de Cali.

-La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a 14 personas señaladas de pertenecer a la banda Los Calabazos dedicados a homicidios y extorsión en el suroriente de Barranquilla.

-La Policía española encontró cuatro brasileños descuartizados en una casa cerca a Madrid.

-El futbolista colombiano Camilo Zúñiga se reportó con gol en La Liga Premier, y en Holanda Davinson Sánchez será titular con el Ajax.

-Los rusos votan en unas elecciones legislativas en las que se espera una victoria del partido proKremlin, tras una campaña electoral sin emoción, a pesar de la recesión económica que vive el país.

-Un grupo de 25 diputados israelíes firmó una petición para impedir la evacuación de la colonia judía de Amona, en Cisjordania ocupada, que según una sentencia judicial debe ser desmantelada antes de fin de año.

-El grupo terrorista Estado Islámico (EI) derribó un avión tipo Mig-23 del Ejército sirio en las afueras de la ciudad oriental de Deir al Zur, lo que causó la muerte del piloto.