Mujer indígena ingresó a la Academia Colombiana de la Lengua: "Nuestra cultura merece ser escuchada"

Recientemente dos mujeres, una indígena y otra perteneciente a las comunidades afro, lograron entraron a la Academia Colombiana de la Lengua. Este acontecimiento marca una etapa de transformación en la que se busca promover la diversidad y la inclusión en un ámbito históricamente dominado por hombres.

Además, es un reconocimiento a las comunidades indígenas y afrodescendientes de Colombia.

Una de esas mujeres es la lingüista indígena Bárbara Muelas, originaria de Silvia, Cauca, quien habló en Mañanas Blu sobre este importante nombramiento y su arduo trabajo, como lo fue la traducción étnica de la Constitución de 1991.

"Eso fue muy importante, un desafío y como que me obligué a hacerlo, por lo que yo estaba en ese momento estudiando lingüística. No había otra persona quien lo tradujera, entonces mis autoridades me encomendaron que yo debería traducirla, pero no sola, sino junto con la comunidad. Hicimos muchas reuniones comunitarias y esa traducción salió de las mismas comunidades", contó Muelas en Mañanas Blu.

Sobre lo que significa este reconocimiento

Bárbara Muelas ha trabajado en la promoción y escritura de su lengua, creando materiales pedagógicos y realizando divulgación en universidades. Su trabajo destaca la importancia de comprender y respetar las diferencias lingüísticas y culturales.

Por ello, este reconocimiento en la Academia es fundamental, ya que invita a reflexionar sobre el papel de la lengua como un espacio para la inclusión.

"La lengua es una manera de entender el mundo y nuestra cultura merece ser escuchada y respetada. Hemos estado excluidos por muchos años, por muchos siglos, calificados como menores de edad, salvajes, sin ningún derecho, entonces después de los derechos que se ha ganado en la Constitución, empezamos a trabajar también nuestra lengua, a escribirla para los niños. para la gente, para que pudieran también entender y traducirlos para entender también el mundo de afuera. Empezamos. a trabajar en muchas cosas y eso se fue visibilizando en nuestro medio y también salí a las universidades a contar la historia, entonces yo creo que eso fue lo que me llevó a la Academia", afirmó Muelas.

La llegada de estas dos mujeres a la Academia no es solo un triunfo individual, sino un avance colectivo que representa un paso hacia la igualdad y la representación en la cultura y el lenguaje de Colombia.

