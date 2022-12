Mundial Sub 20: Ucrania, EE.UU., Ghana y Austria a octavos; Argentina eliminada

La selección argentina certificó su eliminación en la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA sub-20 con su empate frente a Austria (0-0), que pasa a octavos junto a Estados Unidos y Ucrania, mientras que Nueva Zelanda se mantiene viva con su primera victoria del torneo a costa de Myanmar (1-5).



Ucrania superó a una Estados Unidos ya clasificada para la siguiente ronda con tres goles de Viktor Kovalenko (3-0) y Ghana aseguró su presencia en octavos con una victoria por la mínima frente a Panamá (0-1).



En un partido a vida o muerte, Argentina no pasó del empate frente a Austria. A pesar del dominio 'albiceleste' en algunas fases del encuentro, este no se convirtió en goles y la hizo depender de resultados ajenos para poder sobrevivir en el campeonato.



"No nos hemos merecido vernos apeados ya de la Copa Mundial", declaró tras el partido Humberto Grondona, seleccionador argentino. "Desde luego, nuestra intención era hacer mucho más de lo que finalmente conseguimos".



La victoria de los anfitriones, Nueva Zelanda, frente a Myanmar, certificó la catástrofe argentina y permite a los locales seguir soñando con el pase a octavos de final a expensas de lo que ocurra en la última jornada de los grupos C, D, E y F.



En la primera parte el partido se puso de cara para Myanmar, que se adelantó en el marcador con gol de Aung Thu (minuto 28). Sin embargo, antes del descanso lograba empatar Nueva Zelanda por medio de Noah Billingsley (minuto 40).



Ya en la reanudación Patterson adelantó a los locales, que un brillante tramo final del partido marcó tres tantos en los últimos doce minutos del encuentro, Stevens (minuto 78), Brotherton (minuto 81) y Lewis (minuto 89).



En el otro partido del grupo A, Ucrania superó a Estados Unidos (3-0) para auparse a la primera plaza con tres goles de su delantero Viktor Kovalenko todos en la segunda parte (minutos 56, 74 y 79). A pesar de la derrota, el equipo norteamericano ya se encontraba clasificado para los octavos de final ya que contaba sus dos anteriores encuentros como victorias frente a Nueva Zelanda y Myanmar.



Ghana aseguró la primera plaza del grupo B al ganar a Panamá (0-1), en un partido que no se decidió hasta el segundo tiempo, cuando Emmanuel Boateng marcó el gol de la victoria para los suyos casi al final del encuentro (minuto 82). Panamá tuvo un penalti para empatar, pero Fidel Escobar erró el lanzamiento en el tiempo de descuento.



En la jornada de mañana, con la resolución de los grupos C y D en juego, se disputarán los partidos Senegal-Catar, Colombia-Portugal, Serbia-México y Mali-Uruguay.



EFE