¿Muy caro? Esto habría costado el tratamiento de diseño de sonrisa de Aida Merlano

El odontólogo de la excongresista Aida Merlano, Javier Guillermo Cely, quien este martes recuperó su libertad, reveló, en diálogo con Noticias Caracol, cuánto habría costado el diseño de sonrisa de la hoy prófuga de la justicia.

El profesional de la salud dental aseguró que un tratamiento como este en el centro médico La Sabana, en el norte de Bogotá, desde donde se fugó Merlano, tiene un costo de entre 12 y 16 millones de pesos.

Sin embargo, aclaró que no tiene conocimiento si la exsenadora, investigada por delitos electorales en las pasadas elecciones, canceló este valor en el consultorio odontológico.

“Un diseño de sonrisa puede estar entre los 12 y 16 millones de pesos, no sé si los pagó porque yo nunca he recibo dinero. Le paga es a la clínica que me contrata a mí para hacer los trabajos, no me han pagado un solo peso porque las cuentas van a final de mes y no me han pagado absolutamente nada”, manifestó en Noticias Caracol.

Cabe señalar que Cely, en diálogo con Mañanas BLU , aseguró que no se encuentra “nada bien” porque ha tenido que pasar por horas complicadas tras la fuga de la excongresista en el consultorio del norte de Bogotá.

“Es muy duro cómo en unos segundos a una persona con valores y principios le puede cambiar la vida como me cambió”, dijo el profesional de la salud dental, que este martes recuperó su libertad tras 3 días detenido.

“Tengo que dar gracias a Dios, quien me dio fuerza en estos momentos tan difíciles. Gracias a mi familia, que fue un pilar y a unos grandes amigos que estuvieron a mi lado en estos momentos tan difíciles”, indicó Cely.

“A mí me juzgaron, me condenaron. Fue muy difícil prender el televisor y ver que la noticia es el odontólogo, eso me acabó la vida”, agregó.