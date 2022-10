Nadal, eliminado del Abierto de Australia por el español Verdasco

Es la segunda vez en su carrera, después de su eliminación de Wimbledon en 2013, que Nadal, de 29 años, no supera la primera ronda de un torneo del Grand Slam.



El Abierto de Australia figura entre los 14 torneos del Grand Slam que Nadal ganó en el curso de su extraordinaria carrera. Lo hizo en 2009.



En sus últimas ocho participaciones, Nadal había llegado como mínimo a los cuartos de final.



El partido de este martes recuerda, por su intensidad y suspense, al que los dos tenistas españoles disputaron hace siete años cuando Nadal se consagró campeón.



Esta vez Nadal se mostró inferior a su compatriota en los momentos decisivos del encuentro, en los tie-breaks del primer y cuarto set.



En el quinto y último set, Nadal se vino abajo después de haber perdido los dos primeros juegos, confirmando que no ha recuperado la confianza.



Nadal no fue capaz de tener la iniciativa del partido y tuvo menos puntos ganadores desde el fondo de la pista que Verdasco (29 contra 57).



Verdasco logró ganar el partido a pesar de haber cometido 91 faltas directas.



La derrota de este martes es un duro golpe para Nadal que pensaba haber retomado la senda del éxito tras superar en 2015 el peor período de su carrera, no habiendo logrado llegar a ninguna semifinal de Grand Slam.



Su última victoria de gran prestigio remonta al Abierto de Roland Garros en 2014.