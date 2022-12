Nadie podría decir qué grupo tiene secuestrada a la docente: alcalde de Puracé

El alcalde de Puracé, en el departamento del Cauca, Jairo Rolando Certuche, habló sobre el secuestro de la profesora Rosalba Ariza.



“Sabemos que ella está desaparecida, sabemos que ese suceso se dio en el territorio de nuestro municipio. Desde el momento en que supimos hemos estado a la expectativa y colaborando para la liberación sana y salva de la docente”, manifestó.



Dijo que hasta el momento no han recibido llamadas de nadie en la zona, pese a que la Guardia Indígena y la Policía trabajan para dar con el paradero de Ariza.



“En el momento no hay guerrilla en la zona, pero sí mucha delincuencia común (…) No hay como tal qué diga que es este o aquel grupo, no los podemos señalar porque no sabemos de su presencia allá”, agregó.



Según información oficial, la profesora se desplazaba en un carro particular con su conductor en la vía entre Florencia y Cali, cuando fueron interceptados por hombres que vestían ropa negra y portaban armas largas, cortas y algunas insignias del ELN.



El secuestro ocurrió en el kilómetro 50 en la zona de Valle de los Frailejones, en el corregimiento Paletará jurisdicción del departamento del Cauca.