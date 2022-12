Néstor H. Martínez dice que visitó unas 8 veces al exmagistrado Bustos en 3 años

BLU Radio conoció en exclusiva la declaración juramentada que entregó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en el marco de la investigación contra el exmagistrado Leónidas Bustos por el escándalo de corrupción al interior de la Corte Suprema de Justicia.



En el cuestionario de 11 preguntas, Martínez dice en primer lugar que conoce a Leónidas Bustos desde el 2015, año en el que fue nombrado presidente de la Corte Suprema.



Además, dice: "he visitado la residencia del doctor Leónidas Bustos, carezco de registros que me permitan decir con exactitud el número de veces que visité su residencia entre los años 2015 y 2017, pero estimo que entre cinco u ocho veces, todas con carácter social".



El fiscal asegura que durante esas visitas Bustos "nunca me ha recomendado una actuación o un favorecimiento en actuación penal alguna en mi calidad de fiscal general".



Le puede interesar: Leonidas Bustos rechaza acusaciones por nombramientos en la Fiscalía.



Además, dice que Bustos nunca le hizo ofrecimientos de carácter económico a cambio de favores.



“Por supuesto que el doctor José Leónidas Bustos jamás me ha efectuado algún ofrecimiento de ningún tipo a cambio de dinero a cambio de favores en el ejercicio de mi función pública”.



Así mismo, Martínez asegura que: "nunca he solicitado al doctor Bustos interceder ante ningún funcionario de la Corte Suprema a fin de obtener una decisión o paralizar una investigación penal".



Otra de las respuestas de Martínez tiene que ver con el nombramiento de Luis Gustavo Moreno como Fiscal Anticorrupción, y de los fiscales delegados ante la Corte Suprema Mabel Parra y Carlos Iban Mejía.



"Desconozco la forma como fue vinculado a la Fiscalía el doctor Carlos Iban Mejía Abello, por encontrase al servicio de la misma en el momento que asumí el cargo de Fiscal General de la Nación (...) La designación de los doctores Parra y Moreno se produjo con arreglo a las disposiciones y requisitos establecidos para el efecto mediante sendas resoluciones expedidas por el despacho del Fiscal General de la Nación", aseguró Martínez.



Agregó que Bustos nunca le sugirió poner a nadie en la Fiscalía ni tampoco promover a algún funcionario al interior de la misma.



Martínez también reiteró que nunca pensó en Leónidas Bustos como vicefiscal general y que para ese cargo siempre pensó en una mujer.

Publicidad