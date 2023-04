Ni observaciones ni denuncias lograron que proponente cuestionado quedara fuera del PAE Bogotá

Como lo anticipó Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Colombia Compra Eficiente habilitó y eligió dentro de las 40 empresas que se irán a subasta inversa para abastecer el Programa de Alimentación Escolar - PAE de Bogotá, por más de 1.1 billones de pesos, a consorcio denunciado por presunta falsedad en documentos.

Desde el pasado 13 de marzo se encuentran el Secop los soportes que dan cuenta de la presunta falsedad de documentos, denuncia presentada contra algunos proponentes que participaron en el proceso licitatorio realizado por la Secretaría de Educación de Bogotá por intermedio de Colombia Compra Eficiente.

Las denuncias de las cuales tiene copia la Fiscalía General, la Dian y la Superintendencia de Industria y Comercio, dan cuenta de una presunta falsedad en documentos como la póliza de garantía que la aseguradora SURA dice no haber expedido, facturación que dice la DIAN no corresponde y contratos con los que se soporta una experiencia que no existe, pero no solo eso, la experiencia que aportan en el esa certificación ni siquiera está relacionada con el objeto del contrato. Todos estos documentos fueron aportados por la empresa Industria Comercio Y Servicios Integrales ICS SAS como parte de la Unión Temporal Bapacop – Giess Sed 2023.

La prueba más contundente aportada por los denunciantes son las declaraciones ante las autoridades competentes, tanto del representante legal como de la revisora fiscal de la Fundación Ecológica Y Social La Esperanza – Fundese, que aseguran que no firmaron ningún contrato con ICS SAS. De acuerdo con los directivos de la fundación lo mismo hizo esa empresa en 2018 en el departamento de Casanare.

Eso sin contar que la dirección y el teléfono que aparece en el cuestionado contrato no corresponde con los datos de Fundese, lo que deja claro que los documentos no fueron revisados en debida forma.

Dentro del proceso de licitación Pública del Acuerdo Marco de Precios No CCENEG-071-01- 2022 por más de 1.1 billones de pesos, Colombia Compra Eficiente eligió el pasado viernes 21 de abril dentro de los proponentes que irán a la subasta inversa de precios para brindarle alimentos a más de 700.000 niños en Bogotá, a la Unión Temporal Bapacop – Giess Sed 2023.

De ser fallados los casos contra la empresa ICS SAS como parte de la Unión Temporal, el interrogante que queda es si estaría obligado el Distrito en cabeza de la Secretaría de Educación a caducar el proceso y los menores del distrito se queden sin su alimentación escolar.

SE PIMPONEAN LA RESPONSABILIDAD

Mientras el tema sigue su curso en los estrados judiciales, la Secretaría de Educación responsable del PAE , le bota el balón a Colombia Compra Eficiente – CCE, como responsable del proceso licitatorio. Por su parte, CCE asegura que ellos no revisan documentos, que parten de la buena fe y que esa función le corresponde a la Cámara de Comercio de Bogotá.

Lo preocupante es que la Cámara de Comercio de Bogotá le contestó a Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, que “como responsable del Registro Único de Proponentes (RUP), hace un proceso de verificación de que las empresas aporten documentos establecidos en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015) para inscribirse en el RUP, pero no califica si es falso o no, pues estaría extralimitando sus funciones. Eso es competencia de un juez de la República.”

Aunque le asiste razón a la Cámara de Comercio, lo claro aquí es que nadie revisó ni confirmó que la información suministrada por los proponentes que se presentaron en este proceso licitatorio se ajustara a la realidad.

Y aunque Colombia Compra Eficiente aseguró en los micrófonos de Blu Radio que la Secretaría de Educación no estaba obligada a comprarle a la cuestionada empresa, lo cierto es que la Unión Temporal deberá participar en las rondas de negocios donde se seleccionan entre 8 a 10 vendedores entre las propuestas más económicas. Así las cosas, si la Unión Temporal denunciada es la que ofrece los precios más bajos, debe ser elegida.

Y la pregunta que surge es si Colombia Compra Eficiente se convirtió en un vehículo que facilita a empresas cuestionadas quedarse con millonarios contratos usando información falsa, a sabiendas de que nadie revisa los documentos. En este caso, ni la secretaria técnica de la entidad contratante ni Colombia Compara Eficiente ni las Cámaras de Comercio, cogieron un teléfono para corroborar la autenticidad de los documentos. Solo la DIAN verificó y acudió a la Fiscalía.

¿Así se vienen entregando millonarias licitaciones y contratos en el país?

