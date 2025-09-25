En vivo
Niñas, niños y adolescentes tendrán voz en la OEA

Niñas, niños y adolescentes tendrán voz en la OEA

La secretaria adjunta de la OEA, Laura Gil, anunció su intención de crear un comité asesor integrado por niñas, niños y adolescentes de la región, con el fin de garantizar que sus voces lleguen a los más altos directivos de la organización.

La OEA abrió más de 1.200 becas virtuales de pregrado y maestrías para colombiano
Niñas, niños y adolescentes tendrán voz en la OEA.
Foto: ImageFx / OEA
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Durante el V Foro Interamericano de Sistemas de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el que participó junto a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, y María Julia, del Instituto del Niño, la secretaria adjunta de la Organización de Estados Americanos (OEA), Laura Gil, insistió en la necesidad de incluir de manera real y constante las voces de niñas, niños y adolescentes en los procesos democráticos.

Gil recordó que la participación de las juventudes fortalece a las democracias, citando como ejemplo el liderazgo de Greta Thunberg en la lucha contra la crisis climática global y los casos locales en Colombia, como los consejos municipales de adolescencia.

“Yo lo que creo es que uno tiene que practicar lo que predica, y como quiero ser de las que practican lo que predican, acabo de pedir ayuda aquí a Astrid Cáceres y a María Julia para conformar un pequeño comité interamericano asesor de niñas, niños y adolescentes que se reúna regularmente con mi despacho”, declaró.

La iniciativa busca que este comité se convierta en un canal de comunicación directa entre las nuevas generaciones y la OEA, asegurando que las preocupaciones y propuestas de los más jóvenes sean escuchadas e incorporadas en la toma de decisiones regionales.

