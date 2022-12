Niñas que estuvieron en medio del conflicto irán al centro espacial de la NASA

Al menos 15 menores de edad colombianas, que han estado en condiciones vulnerables o en medio del conflicto, tendrán la posibilidad de conocer las instalaciones del Space Center de la NASA, ubicado en Houston, Texas, por cuenta de una alianza que busca impulsar la educación en el centro de conocimiento espacial más importante del planeta.

Nancy Ponce Vallejo, mujer indígena del Putumayo, madre de una de las niñas que viajarán a los Estados Unidos, cuenta que, en medio de las dificultades que produce la guerra, ver a su pequeña tener esta oportunidad es motivo de alegría.

“Mi niña tiene ocho años y me siento muy feliz de que tenga una oportunidad tan maravillosa de poder participar en el viaje al Space Center de la NASA. Es una gran oportunidad para que las niñas empiecen a empoderarse y desarrollar acciones en sus territorios”, dijo.

El convenio realizado entre el Space Center y la fundación ‘She Is’, es una oportunidad para que niñas de los Montes de María, Cartagena, Putumayo, la Sierra Nevada de Santa Marta, Soacha, Chocó y Villavicencio, logren conocer mundos diferentes y posteriormente apoyen iniciativas sociales en sus territorios, donde se presentan escenarios de violencia y vulnerabilidad.

“Los requisitos eran que fueran al colegio, que estuvieran entre los 8 y 14 años, en zona rural o afectada por el conflicto armado o condición de vulnerabilidad y que tuvieran capacidades o mérito para este premio”, indicó Nadia Sánchez, presidenta de She Is.

Serán cinco los días en los que las menores estarán en el programa que, entre otras, busca mejorar condiciones de comunicación, desarrollar procesos de ingeniería relacionadas con situaciones reales que se ven en el espacio y poner a prueba habilidades de conocimiento.

Por su parte, Juana Alicia Ruíz, representante del grupo de mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Paz y madre de Elizabeth, una de las niñas originarias de Mampuján, María La Baja, señala que la satisfacción de que menores como ellas puedan salir del país es representación de que se pueden generar oportunidades reales.

“Esto es un mensaje directo de construcción de paz para las demás niñas que fueron afectadas por el conflicto que son invisibilizadas por vivir en las regiones más apartadas y desfavorecidas de Colombia”, expresó, quien ganó el Premio Nacional de Paz en 2015.