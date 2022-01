No aceptaremos ese chantaje: Duque sobre solicitud de Rusia de restablecer relaciones con Venezuela

Desde Uribia, en La Guajira, mientras asistía al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Iván Duque dijo que hay que “ubicarse”. Le indicó a Rusia, que planteó la solicitud, que tenga claro que respaldando al régimen de Nicolás Maduro está protegiendo al terrorismo y aseguró con contundencia que, si esto representaba un chantaje para que no intimiden al pueblo colombiano, él como presidente del país no lo acepta.

“A mí me parece que tenemos que ubicarnos porque ese testimonio y esa solicitud yo se la quiero voltear. ¿Lo que ellos proponen es que hay que aliarse con el que protege al terrorismo para que el terrorismo no actúe? ¿Hay que aliarse con el que le permite estar en su territorio, narcotraficar, planear atentados para que no intimiden al pueblo colombiano? ¿Esto es un chantaje? Pues si esto lo es, no vamos a caer en el chantaje”, enfatizó.

Agregó el presidente que Nicolás Maduro protege al terrorismo, lo auspicia y es aliado de sus círculos más cercanos en el negocio del narcotráfico y extracción ilegal de minerales. Asimismo, señaló que Colombia “es un pueblo amigo del pueblo venezolano y eso se ha demostrado albergando a más de 1.8 millones de migrantes”.

Concluyó asegurando que, mientras sea presidente, no va a legitimar el régimen de Nicolás Maduro.

