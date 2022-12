No acompañamos la impunidad frente a los grandes narcotraficantes: fiscal

En una nueva respuesta al presidente de la republica Juan Manuel Santos, el fiscal, Néstor Humberto Martínez, resaltó que no comparte la modificación al tipo penal que se le quiere modificar a los cultivos ilícitos argumentando que esta modificación debilita la política criminal contra los cultivadores industriales y grandes narcotraficantes, ya que estos recibirían diversos tipos de beneficios como rebajas de penas.



“Esa modificación que tiene efectos hacia adelante, no por un año como se ha dicho, debilita la política de narcocultivos (sic), pero no va contra los campesinos sino contra los cultivadores industriales. Todo cultivador industrial tendría una rebajas de penas, los financiadores, o sea los dueños de narcocultivos, con penas de 18 años, se les rebajaría a la mitad, eso dice el artículo 6 del proyecto”, explicó el fiscal.



Sin embargo, el jefe del ente acusador aseguró que la Fiscalía busca proteger la política de reinserción para los pequeños cultivadores, resaltando que es falso que se quiera judicializar a 400.000 pequeños productores y que, por el contrario, la Fiscalía va en contra de los grandes narcotraficantes.