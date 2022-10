No aguanto ir al colegio: la conmovedora carta de niño de 11 años que se suicidó

La carta fue dada a conocer por los padres del menor al diario El Mundo , de España, para intentar generar conciencia sobre el maltrato escolar, el cual, de acuerdo a su familia, fue la causa por la que Diego, de 11 años, decidió acabar con su vida.

Pese a que en su nota, Diego afirma que ya no “aguanto ir al colegio” autoridades aseguran contar con pruebas para descartar que el matoneo haya sido la causa del suicidio del menor por lo cual sus padres piden que se investigue a fondo para llegar a la “verdad de los hechos”.

Esta es la carta que dejó Diego a su familia:

“Papá, mamá, estos 11 años que llevo con vosotros han sido muy buenos y nunca los olvidaré como nunca os olvidaré a vosotros.

Papá, tú me has enseñado a ser buena persona y a cumplir las promesas, además has jugado muchísimo conmigo.

Mamá, tú me has cuidado mucho y me has llevado a muchos sitios.

Los dos solos sois increíbles pero juntos son los mejores padres del mundo.

Tata tú has aguanto muchas cosas por mí y por papá, te estoy muy agradecido y te quiero mucho.

Abuelo, tú siempre has sido muy generoso conmigo y te has preocupado por mí, te quiero mucho.

Lolo, tú me has ayudado mucho con mis deberes y me has tratado bien, te deseo suerte para que puedas ver a Eli.

Os digo esto porque ya no aguanto ir al colegio y no hay otra manera para no ir. Por favor espero que algún día podáis odiarme un poquito menos.

Os pido que no nos separéis papá y mamá, solo viéndolos juntos y felices yo seré feliz.

Os echaré de menos y espero que un día podamos a volver a vernos en el cielo.

Bueno, me despido para siempre, firmado Diego. Una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto Tata”.