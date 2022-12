No descansaremos hasta que miembros de Farc tengan reincorporación resuelta: Rivera

Durante su visita al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ubicado en el municipio de Mesetas, Meta, Rodrigo Rivera, alto comisionado para la paz, recorrió los proyectos productivos en marcha.



Rivera aseguró que no descansará hasta que el último de los miembros de las Farc tenga resuelta su ruta de reincorporación a la vida civil. “Hasta que el último miembro de las Farc que ha tomado la decisión de reincorporase tenga resuelto sus temas jurídicos y abierta una ruta de reincorporación no vamos a descansar", dijo.



Agregó que "en estas regiones del país que son tan ricas, pueden haber apuestas productivas agropecuarias, turísticas, forestales para lograr una reincorporación exitosa”.



El alto comisionado se reunió con autoridades locales de la Fuerza Pública, representantes de la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Defensoría del Pueblo para discutir alternativas que solucionen los problemas, no sólo de los excombatientes, sino también de la comunidad.



Finalmente, Rivera invitó a la Defensoría del Pueblo a hacer parte de la Carpa Azul para trabajar junto con las autoridades civiles y militares en la seguridad de la zona.



Visita al ETCR de Mesetas para revisar temas de seguridad y reincorporación con @mindefensa, @ARNColombia, Fuerza Pública y @DefensoriaCol pic.twitter.com/dY7L1SqjIL — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) November 4, 2017

