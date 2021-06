El nuevo embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, dijo en Mañanas BLU que no entiende por qué el expresidente Juan Manuel Santos, en la Comisión de la Verdad, dijo que él fue negacionista de los denominados falsos positivos”.

“Las palabras que dio el doctor Santos no se las había nunca en la vida. Aunque no era parte de mis funciones, cuando era viceministro, decide presentarme el reporte de los falsos positivos. Imagínese que a uno lo descalifiquen por tener una relación con las fuerzas armadas. No entiendo la motivación y por qué salir ahora con semejante historia”, dijo.

El exministro y ahora embajador aclaró que Santos cambió de posición, pero él no y que eso explica el distanciamiento entre ambos.

“En lo que yo no tuve de acuerdo nunca fue que se creara un negacionismo respecto a las víctimas. Hoy las víctimas tienen que ver a los victimarios con una cantidad de beneficios”, añadió.

Sin embargo, Pinzón dijo que ya es hora de pasar la página y no seguir enfrascado en las peleas del pasado, pese a las diferencias que aún subsisten.

“No voy a seguir en unas polémicas que no le sirven al país. Asumo esta tarea nueva con el enfoque de producir hechos y resultados”, enfatizó.

De otro lado, el exministro de Defensa dijo que no hay un segundo que perder y que hay que avanzar en todas las agendas con Washington, incluida la implementación del acuerdo de paz con las Farc.

