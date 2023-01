"No es pertinente suspender las órdenes de captura”: Procuraduría respalda a Fiscalía

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, señaló que los decretos que expidió el Gobierno que ordenan un cese bilateral del fuego en ningún momento aluden la suspensión de las órdenes de captura contra los miembros del Clan del Golfo y Los Pachencas.

“Por estar vigentes las órdenes de captura, los miembros de la fuerza pública tienen el deber ineludible para hacerlas efectivas, esto es un tema de separación de poderes dentro de una democracia como la nuestra, sometida al imperio de la Constitución y de la ley. La paz no debe estar por encima de la Constitución”, dijo Margarita Cabello.

La jefe del Ministerio Público afirmó que está de acuerdo con el fiscal General de la Nación, considerando que no es pertinente suspender las órdenes de captura contra dichos grupos criminales, al no haberse cumplido los presupuestos legales y constitucionales requeridos.

Cabe recordar que la Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, dejó claro que no puede levantar las órdenes de captura porque la ley no permite ese procedimiento con grupos que no tienen estatus político y que solo pueden ser tratados bajo un plan de sometimiento a la justicia.

Aunque el Gobierno asegura que la solicitud estaba amparada en normas que permiten esa facultad, la Fiscalía enfatizó que legalmente y constitucionalmente no hay sustento jurídico para levantar dichas órdenes.

Entre las 16 solicitudes de órdenes de captura que había solicitado el Gobierno hay personas que están siendo procesadas por delitos como homicidio de líderes sociales o narcotráfico. Asimismo, hay tres que ya están detenidos.

Cabecillas Clan del Golfo:



Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, conocido como ‘Javier’ o ‘Chiquito Malo’



José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como alias ‘Gonzalito’



Alexander Celis Durango, conocido como ‘Bayron’



Jorge Emilson Córdoba Quinto, conocido como ‘Negro Perea’



José Miguel Demoya Hernández, conocido como ‘Chirimoya’



Orlando Ostén Blanco



Luis Armando Pérez Castañeda



Alex Sierra Moncada



Cabecillas grupo paramilitar Los Pachenca



Fredy Castillo Carrillo



Carmen Evelio Castillo Carrillo



José Luis Pérez Villanueva



Norberto Quiroga Poveda



John Rafael Salazar Salcedo



Cesar Gustavo Becerra Gómez



Eduar Castaño Morales



Santiago Rafael Pertuz Caballero

