“No es Rolex”_ presidente Petro por cuestionamientos a la marca de su reloj.

El presidente Gustavo Petro respondió este viernes a las críticas sobre la marca de su reloj, luego de que en redes sociales se especulara que portaba un costoso Rolex durante su discurso en la Plaza de Bolívar , con motivo del Día del Trabajador.

A través de su cuenta de X, el mandatario aclaró: “No tengo problema en publicar la marca de mi reloj. Como ven no es Rolex. No me gustan esa estridencias codiciosas”.

Junto al mensaje, compartió una imagen en la que se evidencia que la marca del reloj es Swiss Alpine Military, que no es una marca de lujo.

Trino de Petro. Foto: captura de pantalla

Las críticas surgieron tras su intervención durante las marchas del 1 de Mayo , donde Petro enfatizó su discurso en la lucha contra la desigualdad y los privilegios económicos.

Sus detractores señalaron una supuesta contradicción entre sus palabras y el uso de accesorios ostentosos, acusación que el presidente desmintió rotundamente con la publicación.