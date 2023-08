“No firmamos algo que no podemos cumplir”: mininterior explica acuerdo para desbloquear Panamericana

Indígenas pertenecientes al Movimiento Los Sin Tierra, Nietos de Quintín Lame, acordaron con el Gobierno dar paso por un carril de la Panamericana , vía que tenían bloqueada para exigir al Gobierno tierras y vivienda.

"Se acuerda con los voceros de la comunidad indígena del Cauca dar apertura parcial a un carril de la vía Panamericana, mientras se adelanta el diálogo social con los delegados del Gobierno que hacen presencia en el municipio de Piendamó", informó en redes sociales la viceministra de Diálogo Social, Lilia Solano.

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, explicó el acuerdo al cual llegaron con los indígenas y del cual resaltó que se logró la reapertura que normalmente demoraría una negociación de dos meses, en 40 horas.

“A diferencia de otras épocas en este mismo lugar, agilizamos la definición logística. Les dijimos que no había necesidad de bloquear para hablar”, dijo.

En ese sentido, contó que, al hablar con la comunidad, les aseguraron que no firmarían acuerdos que no se pudieran cumplir, según, recordó el ministro cómo sí ha sucedido en gobiernos anteriores.

A esto agregó e hizo un llamado a no bloquear para no afectar económicamente a michas familias, “el mensaje que le queremos dar a las comunidades es que no necesitan bloquear, el daño que le hacen a la comunidad es terrible”.

Más de 5.000 personas, la mayoría de ellas pertenecientes al Movimiento Los Sin Tierra, Nietos de Quintín Lame, tenían bloqueada la carretera, que comunica de norte a sur el continente, y que es la principal del país.

Los indígenas taparon la carretera a la altura del municipio de Piendamó con tractomulas, árboles, piedras, palos y arena, lo que impedía la circulación de vehículos en ambos sentidos.

Cabe recordar que la delegación del Gobierno estuvo encabezada por los ministros de Interior, Luis Fernando Velasco; Vivienda, Catalina Velasco, y Agricultura, Jhenifer Mojica, quienes establecieron una mesa de diálogo con los indígenas.

Hemos acordado con la comunidad indígena en Piendamó, Cauca, la apertura total de la vía #Panamericana.



Con la fuerza de la palabra, en menos de 48 horas, solucionamos este bloqueo. Este gobierno no necesita vías de hecho para hablar con la sociedad.



Continuamos con los… pic.twitter.com/jup2NlGQxL — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) August 2, 2023

