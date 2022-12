No habrá extradición: abogado de Farc revela detalles del acuerdo de justicia

Luego de que fuera anunciado el acuerdo de justicia, el jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto de la Calle, había anunciado que faltaban puntos por negociar, por lo que, según el jurista Enrique Santiago, se acodaron varios puntos.



Según había explicado De la Calle, faltaba acuerdo en 5 puntos dentro del tema de justicia.



1. Restricción de la libertad

2. Extradición

3. Secuestro

4. Tratamiento a agentes del Estado

5. Tribunal Especial



El acuerdo sobre restricción efectiva de la libertad hasta por 8 años (punto 1) será tanto para guerrilleros como para miembros de las Fuerzas Militares y “auspiciadores del paramilitarismo”, es decir, todos los implicados en el conflicto armado.



La restricción será en territorio colombiano y dijo que, por ejemplo, si un grupo de guerrilleros son condenados y deben construir un puente, serán recluidos en la zona donde se construirá el mismo. (Lea además: El abecé sobre la Jurisdicción Especial para la Paz ).



Por otro lado, Enrique Santiago aseguró que en el acuerdo queda definido que no habrá extradición (punto 2) “para ninguna persona que tenga oportunidad de comparecer ante el sistema de justicia a ofrecer verdad”.



Sobre el tema de agentes del Estado (punto 4) “el acuerdo reconoce un tratamiento equivalente para los que no han realizado delitos políticos sino delitos de otra índole como crímenes internacionales o delitos comunes y evidentemente se dará un tratamiento diferente pero equilibrado”.



Sobre el quinto punto, confirmó que “se van a amnistías los delitos de rebelión y conexos y no se van a amnistiar los que constituyan crímenes de lesa humanidad, genocidio y graves crímenes de guerra”.



ACUERDO DE VÍCTIMAS



Enrique Santiago también confirmó que después de varios meses de trabajo “inminentemente se anunciará el acuerdo sobre víctimas que consiste en el cierre de todo lo relativo al componente de verdad, jurisdicción especial de paz, reparación y los acuerdos sobre Derechos Humanos”.



“Estamos ante una grandísima noticia porque en la medida que este punto se cierre sin duda alguna la firma de un acuerdo final se convierte en algo prácticamente irreversible”, añadió.