No habrá referendo que buscaba prohibir adopción a parejas del mismo sexo

La sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes arrancó a las 9:30 de la mañana de este miércoles y se extendió por cerca de nueve horas, en las que se escucharon las distintas posiciones de los integrantes de la Comisión, así como del vocero del referendo, miembros del Gobierno, y autoridades, como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Desde muy temprano empezó a develarse cuál sería la decisión que tomaría esta corporación sobre un tema tan polémico y sensible para la sociedad colombiana. De los 35 Representantes que pertenecen a esta sección, 21 anticiparon que estaban en desacuerdo con la iniciativa, 12 la respaldaron y dos más no asistieron: Rodrigo Lara, de Cambio Radical, y Jaime Buenahora, del Partido de La U.

El viceministro del Interior, Guillermo Rivera, se encargó de recoger las firmas de los integrantes de la bancada liberal para comprometer su posición de desacuerdo con este referendo.

El Partido de La U, salvo un congresista, también se inclinó por el 'No', mientras que el Centro Democrático votó a favor, aunque advirtió opiniones divididas sobre la conveniencia de permitir la adopción igualitaria.

La discusión fue acalorada, el recinto estuvo lleno desde la primera hora del debate, pues asistieron no sólo medios de comunicación, sino también ciudadanos que apoyan, pero también otros que contradicen la propuesta de la senadora Viviane Morales.

En todo caso, y pese a esta decisión de hundir la iniciativa, Carlos Alonso Lucio, vocero del referendo 'Firme por Mamá y Papá', anunció que se apelará el tema para lograr que llegue a otra comisión constitucional.

Así fue la votación:

1. Berner Zambrano : No



2. Peña Márquez: Sí



3. Carlos Osorio: Sí



4. Carlos Correa: No



5. Eduardo Molina: No



6. HERNÁN Penagos: No



7. José Caicedo: No



8. Alberto Vanegas: No



9. Jaime Buenahora: Ausente



10. Samuel Hoyos: Sí



11. Santiago Valencia: Sí



12. Alvaro Hernán Prada: Sí



13. María Fernanda Cabal: Sí



14. Edward Rodríguez: Sí



15. Óscar Bravo Realpe: No



16. Heriberto Sanabria: Se retiró del recinto



17. Pedrito Pereira: No



18. Juan Carlos Garcia: No



19. Humprey Roa: Sí



20. German Navas Talero: No



21. Angélica Lozano: No



22. Miguel Ángel Pinto: Sí



23. José Santos: No



24. Norbey Marulanda: No



25. Oscar Sánchez: No



26. Julián Bedoya: No



27. Silvio Carrasquilla: Sí



28. Leopoldo Suárez: No



29. Clara Rojas: No



30. Harry Gonzalez: No



31. Jorge Rozo: Sí



32. Rodrigo Lara: Ausente



33. Carlos Jiménez: Sí



34. Telesforo Pedraza: No



35. Elbert Díaz: No