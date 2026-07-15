No hay evidencia del “voto fusil”: MOE

En su más reciente informe titulado “La paradoja del voto cautivo. Evidencia electoral y modelos de riesgo en la segunda vuelta presidencial de 2026”, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su análisis sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial en la zonas rurales del país para determinar si los grupos armados ilegales manipularon el voto.

Según el informe, aunque persisten riesgos reales de control social, constreñimiento y afectaciones a la libertad del voto en diferentes regiones, los datos de escrutinio no muestran una correlación entre la presencia de estos actores y un aumento automático o generalizado de la votación a favor de alguna de las candidaturas.

El estudio analizó los resultados de los puestos de votación rurales con base en los escrutinios cerrados el 26 de junio, cruzándolos con los mapas de riesgo por injerencia armada elaborados por la MOE.

Elecciones presidenciales 2026 AFP

Tras aplicar modelos estadísticos y análisis de regresión, la organización concluyó que la presencia de grupos armados en cerca de 557 municipios rurales, no explica de manera consistente las variaciones en el comportamiento electoral y que el voto respondió principalmente a factores como identidades políticas locales, trayectorias históricas, liderazgos territoriales y dinámicas propias de participación ciudadana.



Por ejemplo, en el 37,7% de estos municipios coexisten varios actores armados, lo que genera presiones cruzadas y dificulta que un solo mando direccione el voto de forma absoluta

La MOE también señaló que el incremento de la participación electoral en las zonas rurales, que alcanzó el 64,39% en las presidenciales de 2026, debe interpretarse como un fenómeno de mayor movilización democrática y de mejor acceso a los puestos de votación, y no como una consecuencia generalizada de la presión ejercida por actores armados.

Como parte de su análisis, la organización encontró que incluso en territorios con presencia o control hegemónico de distintos grupos armados hubo victorias de candidatos ubicados en posiciones ideológicas opuestas a las de esas organizaciones, lo que, según el informe, desvirtúa la tesis de un “voto fusil”.

Elecciones / Imagen de referencia / Foto: Registraduría Nacional

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Por ejemplo, en zonas con hegemonía del ELN (guerrilla de izquierda), el candidato de derecha Abelardo De la Espriella ganó en el 66% de los municipios con un promedio de votación del 79,28%. En territorios con influencia del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), candidatos de tendencia opuesta lograron triunfos significativos y votaciones altas.

Además, la metodología utilizada para detectar atipicidades electorales sólo identificó dos municipios con comportamientos estadísticos inusuales —Jambaló y Toribío, en el Cauca—, casos que la MOE atribuye a procesos de organización comunitaria y representación sociológica, y no a coerción armada.

En sus conclusiones, la MOE insistió en que los resultados no respaldan la narrativa del denominado "voto fusil" como explicación general del comportamiento electoral en la ruralidad e hizo un llamado a evitar la estigmatización de las comunidades rurales, al tiempo que reiteró la necesidad de fortalecer las garantías para el ejercicio libre del sufragio en los territorios afectados por la violencia.