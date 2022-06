No hay guerrilleros malos, sino malos comandantes, fallamos en eso: Timochenko a víctimas

Por segundo día consecutivo los exjefes de la extinta guerrilla de las FARC, en un cara a cara con sus víctimas , reconocieron los crímenes que cometieron producto de su política de secuestro, por lo que pidieron perdón luego de escuchar a las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según la JEP y su magistrada a cargo del caso 01, Julieta Lemaitre, ese patrón de secuestro estuvo guiado por una política de retención por extorsión, iniciando por conseguir una cuota con fines económicos dependiendo la zona de cada frente; buscaban a sus víctimas producto de alianzas con bandas criminales y delincuenciales; el secuestro en muchas oportunidades fue indiscriminado, utilizaban directorios telefónicos y revistas para identificar a las potenciales empresas que podrían tener dinero, para que de esta manera pagaran a los comandantes de las FARC; llamadas extorsivas; pescas milagrosas; entre otros.

Ante lo narrado por sus víctimas y algunos de los magistrados, desde las FARC señalaron que asumieron la responsabilidad por esos hechos y pidieron perdón a sus víctimas.

“Nosotros como antiguo secretariado asumimos la responsabilidad de los efectos que se produjeron fruto de esta política. Ricardo decía que eran actitudes demenciales, actitudes fruto de que se perdió un norte político. Se perdió el trabajo de formación que era costumbre de las FARC y nosotros, los mandos, somos responsables. Hay un principio que dice que no hay profesores malos, que no hay estudiantes malos, sino profesores malos. Aquí no hay guerrilleros malos, sino malos comandantes. Nosotros fallamos en eso”, señaló Rodrigo Londoño durante la audiencia.

También hicieron un llamado a las disidencias de las FARC a que retomen los diálogos de paz y de esa manera dejar las armas para construir la paz.

“Yo sé que en algún lado nos pueden estar escuchando los que se abrieron de este proceso, y si están escuchando estos testimonios, quiero que sea un estímulo para que vuelvan a retomar el camino”, agregó Londoño.

