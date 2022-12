No hay ningún impedimento para que las Farc hagan política: Santos

El presidente Juan Manuel Santos dijo que hay que respetar lo acordado con las Farc en La Habana y que por esa razón se debe permitir que los integrantes del grupo subversivo hagan política.



Así lo expresó el primer mandatario en entrevista con BLU Radio, en la que también habló de su baja popularidad en las encuestas y de sus contradictores políticos.



“La justicia transicional comienza a laborar muy pronto. Están en ese proceso. Los nominadores se están reuniendo para escoger a los jueces y no hay ningún impedimento para que las Farc hagan política desde el momento en que se les permita, que será a partir del primero de agosto. Hay unos pactos y unos acuerdos que hay que respetar”, expresó.





El presidente Santos dijo que si se suman las armas que durante muchos años se le incautaron a las Farc, las que entregaron los desmovilizados y las que entregaron en el marco del acuerdo de paz, en total, estas suman unas 50 mil.



“Se les olvida que llevamos muchos años incautando armas a las Farc, que llevamos muchos años recibiendo desmovilizados de las Farc con armas. (…) En los últimos años se les incautó 13.467; armas que entregaron los desmovilizados, casi 3.700; antes de 2010, 25 mil. Si usted le suma el proceso de paz y las que entregaron, que son 7.200 más las 800 que tienen para brindar seguridad en zonas veredales, eso suma más de 50 mil”, explicó el primer mandatario al responder sobre los cuestionamientos que en ese sentido hace la oposición.



El jefe de Estado también se refirió a los bienes de las Farc y al respecto dijo que lo acordado es claro en cuanto si no los entregan estos serán incautados.



Sobre la impopularidad que reflejan las encuestas, el presidente señaló que sabía desde un principio que sentarse a dialogar con las Farc no era una decisión que lo favoreciera políticamente.



“La gente no iba a entender que después de ser exitoso en la guerra me sentara con los antiguos enemigos para pactar la paz. Sabía que eso iba a tener un costo político muy alto”, expresó.





El presidente respondió así a las recientes declaraciones del exembajador de Colombia en Washington, quien puso en duda que este grupo guerrillero entregara la totalidad de las armas y pidió mayor transparencia al Gobierno Nacional.



“Los clásicos tenían razón cuando decían que la lucha por el poder saca a relucir lo peor de la condición humana”, enfatizó.







El presidente también dijo que la alianza entre los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana la ve con mucha tristeza porque “tiene de todo, menos de santa”.



“Esa alianza está movida por sentimientos negativos que ojalá podamos erradicar de los corazones de los colombianos".