No hay trazas de explosivos en cuerpo de joven muerto en Duitama: Carlos Valdés

Carlos Valdés, director de Medicina Legal, aseguró en diálogos que en el cuerpo de Luis Orlando Saiz, el joven que murió en medio del paro camionero, no se encontraron trazas de explosivos.



“No encontramos ninguna sustancia que estuviera contaminando el cuerpo. No encontramos trazas de explosivos”, dijo al expresar que serán las autoridades las que determinarán quién ocasionó la muerte.



Además, dijo que hasta el momento no se ha podido determinar a qué distancia se disparó la granada lacrimógena que terminó con la vida del joven.



“No se ha determinado exacta. Los expertos en balística serán los que lo hagan. El señor Luis Orlando muere por unos traumas craneoencefálicos severos, producidos por un impacto de un proyectil de alta velocidad lacrimógeno”, explicó.



Agregó que el impacto hizo que la granada quedó alojada en el cráneo del joven y que fue disparada de abajo hacia arriba.



Por su parte, el coronel Elías Baquero, comandante de la Policía en Boyacá, lamentó este hecho y dijo que hasta que no haya bloqueos no se presentan actuaciones del Esmad.

Además, reveló que ya la Policía tiene identificado al policía que disparó la granda.

“Nosotros cumplimos con todos los protocolos establecidos”, puntualizó.