“No he sido informada de avances en investigación", el reclamo de Francia Márquez por su seguridad

La vicepresidenta Francia Márquez respondió a las declaraciones del fiscal general de La Nación, Francisco Barbosa, quien aseguró en las últimas horas que la funcionaria le había dicho que no tenía garantías para entrar al departamento del Cauca.

“Es importante que el país lo sepa: hoy Francia Márquez nos informó que no tenía garantías de seguridad para entrar al Cauca y que la UNP (Unidad Nacional de Protección) y la Policía Nacional le enviaron una comunicación por escrito diciéndole que no le garantizaban la seguridad. Me parece complicado que la vicepresidenta del país diga eso”, aseguró el fiscal Barbosa el pasado 21 de marzo.

Sin embargo, este jueves, 23 de marzo, la vicepresidenta lo desmintió diciendo que no hablan desde enero y advirtiendo que no conoce ningún avance en la investigación por sus problemas de seguridad.

“Señor fiscal Francisco Barbosa, agradezco su preocupación por mi seguridad. El día 20 de enero 2023 me reuní con usted para poner en su conocimiento la preocupación por el atentado frustrado que se presentó sobre la vía que conduce a mi casa en Cauca”, aseguró Márquez.

La vicepresidenta advirtió que: “En tal sentido le solicité investigar los hechos acontecidos. Asimismo, le manifesté haber recibido un oficio en octubre 2022 del subcomandante de la Policía del Cauca, en el cual me recomendaba no hacer desplazamientos en la zona a raíz del contexto de riesgo evidenciado”.

Márquez aseguró que no conoce avances en las investigaciones por estos hecho y agradeció a las autoridades encargadas de su seguridad: “Desde el 20 de enero 2023 no he tenido diálogo con usted, tampoco he sido informada de avances en esas investigaciones. Valoramos el trabajo de la Policía y de la UNP que día a día se esfuerzan por cuidar mi vida”.

