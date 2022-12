No hubo paz, sino indulto para algunos responsables de delitos atroces: Uribe

En entrevista con Mañanas BLU, el expresidente y senador Álvaro Uribe se pronunció frente al anuncio de ‘Iván Márquez’, 'Jesús Santrich' y 'El Paisa' de retomar las armas.

No deje de leer: 'Santrich', 'Márquez', ‘El Paisa’ y 'Romaña' anuncian que retoman las armas

"Acuerdo de paz no hubo, permitieron el indulto de unas personas responsables de delitos atroces con un alto costo institucional", dijo Uribe, retomando un trino en su cuenta de Twitter.

Publicidad

Video: Iván Márquez anuncia creación de nueva guerrilla - Conflicto y Narcotráfico - Justicia - https://t.co/NF6TIzyRWT



Aquí no hubo paz sino el indulto para algunos responsables de delitos atroces a un alto costo institucional https://t.co/q6j9zTKckM — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 29, 2019

"Digamos que, para pensar positivamente, se salieron unos de la Farc, pero la Farc quedó. Eso era anticipable por la impunidad, por los privilegios que les dejaron en la Constitución", agregó.

"Por ejemplo, el Gobierno no pudo extraditar a Santrich, porque una conmoción no habría podido suspender la norma constitucional que los protegió, no obstante que el Gobierno Santos dijo que no elevaría esos temas a normas institucionales"

"Yo creo que el país necesita dos cosas, o tres: al señor Timochenko y compañía que están indultados, pues dejarlos indultados. Simplemente una reforma para que por lo menos esa pena irrisoria sobre delitos atroces la cumplan antes de seguir en el Congreso. Buscar reformar esa JEP, mirar derrogarla y bajar de la Constitución esos acuerdos y una gran política de seguridad", añadió.

Publicidad

"Hay que procurar capturar esos bandidos donde estén", sostuvo Uribe.

Alias ‘Iván Márquez’, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció en la madrugada de este jueves en un video junto con ‘Santrich’, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’ en el que anunciaba el inicio de "una nueva etapa de lucha" armada.

Publicidad

En Twitter, Uribe también insistió en que "se baje el acuerdo de la Constitución".

Ya indultaron a Timochenko y a otros responsables de delitos atroces, que los dejen indultados pero que el Acuerdo se baje de la Constitución y se reforme.



Farc sigue. Para que se salieran unos se hizo grave daño institucional.



Para apoyar a los de base no se necesitan acuerdos — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 29, 2019

Escuche la entrevista a Álvaro Uribe en Mañanas BLU:

Publicidad



Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.