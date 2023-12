"No les creo, son narcotraficantes y terroristas": Cabal sobre anuncio del ELN

Opiniones divididas se escuchan entre los senadores frente al anuncio del ELN de suspender los secuestros con fines extorsivos.

Desde Barranquilla, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó que la suspensión de los secuestros sea solo con fines económicos y se mostró escéptica frente al proceso de paz, muy a pesar de que su esposo, José Félix Lafaurie, haga parte del equipo negociador del Gobierno.

"¿Entonces solamente los extorsivos? Yo no les creo, independientemente que José Félix esté haciendo una labor misional ahí. No les creo, es un desgaste con la sociedad. La sociedad no los quiere y ellos ni siquiera tienen carácter político. Ellos son narcotraficantes y terroristas".

Sin embargo, otra fue la opinión del presidente del Senado, Iván Name, quien pidió confiar en el proceso.

"Tenemos que creerles y tenemos que entender que todos esos grupos tienen que ser incorporados a un proceso, pero si le ofrecemos un proyecto político, porque sentarnos en un mar de babas a plantear soluciones a la guerra sin tener claras las razones de su origen no nos va a conducir a la salida, sino al recrudecimiento", dijo.

El pronunciamiento se dio durante la audiencia de regiones autonómicas que ha sido convocada en Barranquilla, donde Name ha insistido en que el hecho de que Colombia esté bajo un "modelo centralizado y desajustado es verdaderamente la razón que hoy tengamos más de 100 grupos subversivos, insurgentes y terroristas".

"Fíjese que anoche volaron de nuevo la Vía al Llano y aquí eso es una especie de deporte nacional de las insurgencias y los terroristas, porque ellos se pueden dar en la medida en que no hay Estado que cubra el territorio y no hay territorio en desarrollo, sino regiones atrofiadas", dijo.

