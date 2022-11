"No me arrepiento de lo que hice ni de lo que fui": Timochenko

Desde Puerto Esperanza, Meta, Rodrigo Londoño, excomandante guerrillero y ahora presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), habló con France 24 sobre las dificultades que atraviesa el proceso de paz y los retos del nuevo partido político.

Publicidad

“No voy a decir que el acuerdo se ha venido implementado de la manera que se acordó en La Habana, pero ha avanzado. Lo más importante es el hecho de que podamos estar en los municipios, eso no se puede cuantificar en una cifra”, señaló.

Londoño se refirió a las críticas que han recibido por no pedir perdón a las víctimas.

“¿Qué quieren que yo diga? ¿Me arrepiento de lo que fui? Yo no me arrepiento de lo que hice. Se cometieron errores, sí, pero nunca en las Farc se le dijo a un comandante vaya con su tropa a tal población y acabe con todo. Si se afectó la población civil fue por circunstancias de la confrontación porque de pronto no se previó.

Por otro lado, indicó que “se acaba el gobierno Santos y el proceso de paz peligra (…) si la sociedad colombiana no se une a acompañar este proceso, no quiero decir que vamos para la guerra nuevamente, pero sí pueden quedar sembradas semillas para un nuevo conflicto. Nosotros firmamos y vamos a cumplir, no hay vuelta a atrás”.

Publicidad

Además, se refirió a los resultados que obtuvo el partido en las pasadas elecciones legislativas en las que lograron alrededor de 50 votos.

Le puede interesar: Encontrémonos en la Comisión de la Verdad: Timochenko a Uribe

Publicidad

“No fue modesto, fue un buen resultado y eso que todos los combatientes no pudieron votar. Hubo muchas restricciones que nos impidieron hacer una campaña”, puntualizó.