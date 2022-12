No negocié con las Farc para ganar el Nobel de Paz: Santos

Desde que el gobierno de Colombia y la guerrilla Farc comenzaron a negociar para terminar un conflicto armado de medio siglo, mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que los responsables de un eventual acuerdo se coronara con el premio Nobel de la Paz.

En diálogo con AFP el lunes, el presidente colombiano Juan Manuel Santos negó haberse embarcado en el arduo proceso de negociación las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), con las que llegó a un histórico pacto el 24 de agosto, con el prestigioso galardón como meta.

El mandatario también descartó tener una "ambición internacional" para 2018, cuando deje la presidencia y termine su "carrera política".

- ¿Qué le parece ponerse en los zapatos de Nelson Mandela, el héroe de la lucha anti-apartheid en Sudáfrica que ganó el Nobel de la Paz en 1993?

- Yo nunca he estado trabajando por la paz por premios. Para mí el verdadero premio será cuando el plebiscito se gane y veamos el inicio de la reconciliación de los colombianos. Si yo quisiera los aplausos de la opinión pública no me hubiera metido en el proceso de paz. Esto ha sido muy costoso políticamente. Yo creo en el liderazgo que hace lo correcto y no lo que es popular. Los premios son totalmente secundarios. No busco aplausos. Quiero hacer lo correcto.

- Y para 2018, ¿qué está pensando? ¿Irse a descansar a su finca de Anapoima a comer mangos y jugar con los nietos?

- Así es. Tengo una hija recién casada. Espero que tengamos nietos. Con mi señora (María Clemencia Rodríguez) decimos que cumplimos con la tarea. No quiero convertirme en prisionero del poder. Todo lo contrario. En el año 2018 termino mi carrera política. Si alguien me contrata, puedo ser un buen profesor en una universidad o colegio. Dedicarme a escribir y a descansar.

- Si el acuerdo con las FARC es aprobado en el plebiscito del 2 de octubre y su sucesor le pide ayuda para implementar la paz, ¿lo hará?

- El próximo presidente, no importa quién sea, tendrá muchos asesores. Si me requiere urgentemente para algo muy importante, uno no puede negarse, pero en principio le voy a decir que busque otras personas que pueden hacerlo inclusive mejor que yo.

- ¿No lo veremos en las Naciones Unidas?

- No tengo esa ambición internacional.