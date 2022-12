No podemos comprometer recursos que no hay; no es un tire y afloje: Duque a estudiantes

El presidente Iván Duque les hizo una invitación a los estudiantes a entablar un diálogo con el Gobierno Nacional y a buscar soluciones al desfinanciamiento del sector, sin embargo, advirtió que “esto no es un tire y afloje”.

“No podemos comprometer o negociar recursos que no están disponibles. ¿O se los vamos a quitar al adulto mayor; o se los vamos a quitar a Familias en Acción; o se los vamos a quitar a los subsidios sociales? No se puede hacer eso. Esto no es un tire y afloje”, explicó el mandatario este viernes desde el Taller Construyendo País en Leticia, Amazonas, en respuesta a un estudiante que le pidió comprometerse ante los colombianos a sentarse a negociar con estudiantes y docentes por los $500.000 millones que faltan para el sector en lo que queda del año.

Además, pese a que defendió el derecho a la protesta, volvió a rechazar los actos violentos registrados en las recientes manifestaciones.

“Yo respeto la protesta como un derecho constitucional, pero también debemos todos los colombianos, así como exigimos derechos tenemos que preocuparnos por los deberes y rechazar las expresiones de algunos que han querido, con la violencia, intimidar a la ciudadanía para hacer valer su posición”, dijo.

El mandatario recordó que el Gobierno ha emprendido un diálogo en las regiones y ha acogido las sugerencias de las comunidades.