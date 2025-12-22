En vivo
Zulma Guzmán Castro

Blu Radio  / Judicial  / Gobierno aseguró que Zulma Guzmán sería extraditada desde Reino Unido antes de finalizar el 2025

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, se pronunció al respecto y aseguró que esperan que Zulma Guzmán Castro llegué al país antes de que se acabe el año.

