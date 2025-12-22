Sigue la violencia en el Suroeste de Antioquia: investigan doble homicidio en Ciudad Bolívar

La violencia volvió a golpear al Suroeste de Antioquia con un doble homicidio ocurrido en las últimas horas en zona rural del municipio de Ciudad Bolívar. Los hechos se registraron en el corregimiento Alfonso López, vereda San Gregorio, un sector ubicado a unos 30 minutos del casco urbano, donde dos personas perdieron la vida tras un ataque con arma de fuego.

Hacia las 5:00 de la mañana fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer, aún sin identificar, quien presentaba múltiples heridas por impactos de bala, principalmente en el tórax y en otras partes del cuerpo. El cadáver fue trasladado a la morgue municipal por personal del cuerpo de bomberos, luego de ser recuperado desde el lugar donde ocurrieron los hechos.

De manera simultánea, un hombre gravemente herido fue llevado por la comunidad al hospital del municipio de Salgar. Se trataba de Jesús Emilio Henao Rave, de 36 años, quien había sido atacado con arma de fuego en el mismo sector rural de Ciudad Bolívar. El hombre presentaba al menos ocho heridas en diferentes partes del cuerpo, entre el tórax y las extremidades superiores e inferiores. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después de su ingreso al centro asistencial.

Hasta ahora, los móviles del ataque siguen sin establecerse y las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia, dijo a Blu Radio que no son ciertas las versiones que señalan al Eln como autori de este hecho violento, a la par el secretario de Seguridad Luis Martínez indicó ya es conocida la violencia en esa zona del departamento.



"Una mujer que no ha podido establecerse quién es, están en todo el proceso de identificación y un hombre. Betulia también ha sido un municipio muy golpeado, por el enfrentamiento que tiene el Clan del Golfo con los del 20 de julio", expuso.

A estos hechos se suma un nuevo caso de violencia registrado en el vecino municipio de Andes. Allí fue asesinado un recolector de café de 38 años, oriundo del Tolima, quien se encontraba en un local comercial de la plaza de mercado cuando fue atacado. De acuerdo con el reporte de la corporación Corpades, la víctima recibió cinco impactos de bala y murió en el lugar.

Publicidad

El Suroeste antioqueño vivió así un fin de semana marcado por la violencia. En menos de 48 horas se registraron incursiones armadas y ataques sicariales que dejaron un saldo de tres personas asesinadas y un herido de gravedad, lo que encendió las alarmas de las autoridades.