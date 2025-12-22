En vivo
Sigue la violencia en el Suroeste de Antioquia: investigan doble homicidio en Ciudad Bolívar

Sigue la violencia en el Suroeste de Antioquia: investigan doble homicidio en Ciudad Bolívar

En menos de 48 horas se registraron incursiones armadas y ataques sicariales, pues también ocurrió el crimen de un caficultor en el vecino municipio de Andes.

