Violencia en el Suroeste antioqueño: van 4 masacres este año y más de 20 desde el 2020

La violencia en el Suroeste de Antioquia viene registrando hechos que, según expertos, hace años no se veían: masacres, decapitados y un aumento en la criminalidad por injerencia también de bandas como La Oficina del Valle de Aburrá, que en la última década ha fortalecido su presencia entre Andes y Jardín, municipios que triplicaron sus cifras de homicidios este año.

Defensores de derechos humanos y analistas de la situación en la zona señalan que la problemática parte de que el principal objetivo militar del bloque Edwin Román Vázquez del Clan de Golfo es someter a todas las estructuras armadas ilegales que no le sean afines y, en la actualidad, su principal reto es dicha estructura del municipio de Andes. Por ello, el 10 de marzo del presente año, decenas de hombres con camuflados y fusiles hicieron una parada militar en horas de la noche en el parque principal de Andes.

Esta fue una de las conclusiones del informe de derechos humanos dado a conocer por las corporaciones Mujeres que crean, Vamos Mujer, Conciudadanía, Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), ONGs que alertaron por la grave situación que se viene presentando para las comunidades de la zona, en especial tras las cuatro masacres registradas este año en los municipios de Urrao, Andes, Santa Bárbara y Betulia, parte de un consolidado de 22 hechos violentos de ese tipo desde el año 2020.

"Se ha dejado avanzar una violencia silenciosa que ha querido tapar, invisibilizar en el bloque Edwin Roman Vásquez de las AGC, que viene del Occidente antioqueño, una oficina de Andes que está apoyada por La Terraza y San Pablo de Medellín, que se resista a perder el territorio", Carlos Zapata, director del IPC.



Al panorama violento se suman los aumentos en los homicidios en Andes (con 62 casos), Betulia, Jericó, La Pintada y Jardín, con entre 200 y 300 por ciento más que el año anterior, según cifras de la Policía Nacional. Por ello, alertan que las autoridades locales y regionales no tienen la capacidad de hacer una intervención completa.

Otra preocupación es el desplazamiento forzado, con 629 víctimas hasta septiembre, según la Unidad de Víctimas. El peor panorama está en Andes, los desplazados pasaron de 36 en 2024 a 195 en 2025, el municipio más afectado de la subregión.

"Hagamos visible lo que está sucediendo en el suroeste, que es un tema complejo, que rebasa a las alcaldías, es claro, rebasa a la Gobernación. Ahí la gente ni siquiera puede denunciar lo que está sucediendo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, llamar la atención de la institucionalidad con respuestas contundentes, porque es que este problema lleva más de 12 años y este año ya ha escalado como nunca", aseguró Zapata.

Entre 2020 y marzo de 2025, Indepaz registra 84 víctimas mortales en homicidios colectivos el Suroeste, específicamente por los hechos en los municipios de Ciudad Bolívar (4), Andes (4), Betania (3), Betulia (1), Venecia (3), Salgar (2), Urrao (2), Támesis (1), Titiribí (1), y Santa Bárbara (1).