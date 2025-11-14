En vivo
Antioquia  / Violencia en el Suroeste antioqueño: van 4 masacres este año y más de 20 desde el 2020

Violencia en el Suroeste antioqueño: van 4 masacres este año y más de 20 desde el 2020

Varias ONG le piden al Gobierno nacional una intervención integral, que no sea sólo militarización, por la injerencia de varias bandas y el Clan del Golfo.

