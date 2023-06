"No puede haber expansiones de explotación de carbón a cielo abierto": Petro

El presidente Gustavo Petro se encuentra en La Guajira cumpliendo su quinto día de agenda en el departamento. En Albania, desde donde hizo algunos anuncios sobre medidas de emergencia frente al uso del agua se refirió al cambio climático y a la transición energética y en ese sentido aseguró que ampliar una expansión del Cerrejón "es un absurdo económico".

"Si eso se está planteando en el territorio, que estoy viendo en los papelitos que sí, pues el Gobierno nacional de una vez les va a decir que no. Que me van a fregar, que me van a sacar, pues que lo intenten", señaló el presidente Gustavo Petro.

En el mismo sentido, señaló que el carbón es un "veneno" y que para que los proyectos en el departamento de La Guajira sean sostenibles en el tiempo hay que hacer un pacto con las comunidades indígenas wayuu.

"La posición del Gobierno nacional es que no puede haber expansiones de explotación de carbón a cielo abierto en Colombia porque eso ya no tiene ningún sentido económico", finalizó Petro.

Publicidad

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

Es importante recordar que en diferentes espacios el presidente Gustavo Petro ha insistido en que los combustibles fósiles no deben complementarse con energías renovables, sino que deben reemplazarse con el fin de enfrentar la crisis climática.

"Incluso desde el punto de vista empresarial pensar en una ampliación de explotación de carbón, hoy, realmente sería un suicido con los accionistas de la empresa, al menos que quieran es sacarnos el dinero a partir de demanda jurídica, una vez algún presidente vendido les firme una concesión y entonces se gane un pleito jurídico que perdería quizás la Nación por poner la firma, pero hoy nadie que esté metido en el negocio de carbón en el mundo planea ampliar el negocio del carbón", explicó Petro en La Guajira.

Publicidad

Le puede interesar: