“No reconocemos a un ministro que nos dice hipócritas”; gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo

En una declaración conjunta, los gobernadores de los 32 departamentos del país solicitaron al presidente Gustavo Petro que considerar la posibilidad de relevar al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Este pedido surgió como respuesta a las expresiones de Velasco, quien altamente criticado por los gobernadores por sus declaraciones, las que han calificado como irrespetuosas por llamarlos “hipócritas”.

"Estamos seguros que, las declaraciones emitidas por el ministro Velasco no representan su voz ni su sentir, ante lo cual, los gobernadores como voceros regionales e institucionales legítimamente elegidos por el pueblo, esperamos que llegue el cambio a la cartera del Interior con un ministro que respete a las regiones", dijeron los mandatarios en un comunicado.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, se mostró molesto e indignado por las palabras del ministro de Interior y aseguró que desde las regiones les es difícil interlocutar en esos términos.

“Cómo vamos a reconocer a un ministro que nos llama hipócritas. No va a poder haber diálogo con esta altanería. Es difícil interlocutar con alguien que agrede la institucionalidad de esta manera, con este tipo de agresiones”, afirmó.

El mandatario regional fue enfático señalar que los problemas de orden público no dan espera ni se puede hacer de manera pausada, aludiendo a declaraciones del jefe de cartera, “no es lo que estamos esperando los gobernadores ante esta crisis regional”, enfatizó.

A la salida de un debate de control político al que fue citado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Velasco respondió a las críticas por la inseguridad que se vive en el país, que enturbia el normal desarrollo de las elecciones municipales y regionales del próximo 29 de octubre.

"No me parece prudente que los gobernadores en periodo electoral, algunos de ellos con candidato propio, quieran convertir ese tema, que debe ser un tema nacional, en un tema electoral", dijo el ministro en declaraciones a medios de comunicación.

Y más adelante agregó: "Dejemos de ser hipócritas, en este país quienes estamos en la actividad política tenemos nuestro corazoncito, y cada uno de nosotros empujará para algún lado".

Sin embargo, durante la mañana de este jueves le salió al paso a las críticas y reconoció que se trató de un término desafortunado, “ese término, que a lo mejor fue desafortunado y no tengo inconveniente en retirarlo, no se dirigía hacia los gobernadores. Ese es un término que, en algún momento, cuando yo dije del uso electoral de este debate, alguien me preguntó, alguno de los periodistas, que si yo estaba diciendo que los gobernadores tenían a uno candidato y yo dije que, en política, quienes estamos en la vida pública, tenemos nuestro corazoncito y así está grabado. Y que obviamente, en el fondo tenemos nuestro candidato”, señaló el ministro Velasco.

