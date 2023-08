"El término fue desafortunado y lo retiro": mininterior tras decir "hipócritas" a gobernadores

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a la incomodidad de gran parte de los gobernadores del país por la falta de comunicación con el Gobierno nacional en el tema de seguridad, además de sus declaraciones en las últimas horas sobre "dejar la hipocresía frente a la campaña electoral".

El ministro Velasco dijo que no se refería a los gobernadores , pero reconoció que fue desafortunado y dijo que no tenía problema en retirar la expresión.

“Ese término, que a lo mejor fue desafortunado y no tengo inconveniente en retirarlo, no se dirigía hacia los gobernadores. Ese es un término que en algún momento, cuando yo dije del uso electoral de este debate, alguien me preguntó, alguno de los periodistas, que si yo estaba diciendo que los gobernadores tenían a uno candidato y yo dije que en política, quienes estamos en la vida pública, tenemos nuestro corazoncito y así está grabado. Y que obviamente, en el fondo tenemos nuestro candidato”, señaló el ministro Velasco.

Luis Fernando Velasco Foto: @velascoluisf

Y advirtió: "Parecía hipócrita no reconocer eso. Y ese fue el término usado y el momento usado. De manera que vale la pena dejar esa claridad”.

El ministro Velasco señaló además que el debate sobre la seguridad: "No es un debate hipócrita, es un debate de fondo y precisamente en el marco de ese debate de fondo, pido que la seguridad a cambio de ser usada electoralmente, sea un elemento que una a todos quienes tenemos responsabilidades en estos temas para enfrentar la inseguridad que padecen nuestros ciudadanos en algunos lugares del país”.

¿Qué dijo Luis Fernando Velasco sobre los gobernadores?

Tras el anuncio de riesgo electoral en el Cauca por parte de la Registraduría, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que el tema de orden público en el país lo han convertido en un tema electoral y envió un mensaje a la calma y a la prudencia.

“No me parece prudente que los gobernadores en periodo electoral, algunos de ellos con candidato propio, quieran convertir ese tema, pues en un tema nacional, en un tema electoral. Los gobernadores nunca, los gobernadores no hacen política", manifestó en su momento el ministro Velasco.

