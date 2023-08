"Que no se vuelvan a perder 500.000 votos": mininterior a registrador por elecciones en Cauca

Ante la situación de orden público que vive el país, el registrador Alexander Vega advirtió que hay riesgo en departamentos como el Cauca suspender aplazar a las elecciones, la posible injerencia de los grupos armados en la jornada electoral.

Sobre esto se pronunció el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien señaló que ante esta situación el registrador debe reconocer el plan democracia, que se ha venido trabajando con generales, comandantes y el Ministerio Defensa. Y le sugirió concentrarse en que no se le pierdan votos cómo sucedió en elecciones pasadas

"Vega de buena manera hace ese llamado de atención. Como nosotros de buena manera le hemos dicho que no se le vuelvan a perder 500.000 votos como se le perdieron hace unos años, y él hará su tarea evitando que se le pierdan los votos y nosotros haremos nuestra tarea de seguridad logrando que la gente pueda llegar a votar”, indicó el ministro del Interior.

Asimismo, Velasco también contra los gobernadores que han advertido insistentemente que se sienten solos ante la crítica situación de orden público en el país, el ministro aseguró que volvieron el tema electoral.

“No me parece prudente que los gobernadores en periodo electoral, algunos de ellos con candidato propio, quieran convertir ese tema, pues en un tema nacional, en un tema electoral. Los gobernadores nunca, los gobernadores no hacen política. Ellos lo que hacen es administrar los recursos para poder desarrollar las cosas de su región. ¿No tiene candidato? Ah, es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga candidato. Hombre, dejemos de ser hipócritas. Las cosas, las cosas, hablémoslas claramente”, puntualizó Velasco.

