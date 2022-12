“No sé cómo me contagié”: concejal de Bucaramanga informó que tiene coronavirus

En la tarde de este martes se confirmó que el concejal de Bucaramanga, Carlos Barajas, dio positivo en una prueba de coronavirus tras presentar síntomas asociados a la enfermedad.

Según informó el cabildante, no sabe cómo se contagió e invitó a la gente a cuidarse mucho.

“No sé cómo me contagié, estoy aislado totalmente de mis hijas en una habitación completamente en cuarentena, no sé cómo me contagié, no había entendido porque hasta que no nos toca no entendemos que el virus está con nosotros”, dijo.

El presidente del Concejo de Bucaramanga, Jorge Rangel, le envió un mensaje de solidaridad y confirmó que desde marzo venían sesionando de forma virtual y no hay alerta en la corporación por un brote del coronavirus.

“Enviamos un parte de tranquilidad, comentarles que desde marzo la mesa directiva implementó el teletrabajo en aras de proteger la salud de los corporados”, indicó.

