“No se gobierna ni borracho ni trabado”: aspirantes a Presidencia se someten a toxicología

Cuatro aspirantes a la presidencia decidieron someterse a un examen de toxicología como requisito previo a inscribir sus candidaturas ante la Registraduría. Se trata de los exgobernadores Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa y Aníbal Gaviria, junto al exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.

Los cuatro acudieron a un laboratorio médico en el norte de Bogotá, exactamente en la carrera 24 con 83, donde se practicaron pruebas de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. Entre los análisis realizados estuvo el panel de drogas, que incluye marihuana, cocaína y anfetaminas, además del panel específico para detección de alcohol.

Según explicaron los mismos exdirigentes, la decisión de someterse a este procedimiento busca dar un mensaje de transparencia y confianza de cara a los ciudadanos, en medio del proceso electoral que se avecina. “No se gobierna ni borracho ni trabado”, fueron algunas de sus palabras.

“Es que en abril nos comprometimos. Cuando se conformó esta alianza, vimos que previo a la inscripción íbamos a presentar un examen de toxicología. Porque quien aspire a manejar la suerte de 52 millones de colombianos debe estar con los cinco sentidos. Y aquí estamos cumpliendo nuestra palabra… Aquí los puedo mostrar. Negativos. De alcoholemia y de cualquier tipo de drogas”, dijo el exgobernador Zuluaga.

Los resultados de estos exámenes harán parte de la documentación que presentarán ante la Registraduría Nacional para inscribirse oficialmente como candidatos a la Presidencia de la República. En pocas palabras, lo que buscan estos aspirantes es mostrarle al país que llegan a la contienda presidencial con las cuentas claras, sin dudas sobre su conducta personal, y mandando un mensaje de confianza a los ciudadanos que pronto tendrán que elegir en las urnas.

“Cuando tú te estás preparando para gobernar la tercera nación más desigual del planeta, una de las más violentas del mundo que amenaza con volver a la violencia de la década de los 90, con enorme brecha de desigualdad regional, tienes que tener la mente clara. No puedes gobernar ni borracho ni trabado. Tienes que tener absoluta claridad, estar en los cinco sentidos para tomar las decisiones, para trabajar, para perseverar en la construcción de una nación diferente”, dijo Héctor Olimpo Espinosa.