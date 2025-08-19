Se mueve intensamente el ajedrez político de cara a las elecciones presidenciales de 2026

A nueve meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, comienza a moverse con mucha intensidad el juego político para definir las movidas y coaliciones para suceder a Gustavo Petro a partir del 7 de agosto de 2026.

Los partidos y movimientos políticos comienzan a alinderarse en torno a la derecha, la izquierda y el centro, con un ingrediente adicional, relacionado con la confección de su estrategia para ganar la mayor cantidad de curules en Senado y Cámara, cuya composición será determinante para el próximo gobierno y para el rumbo que tome la democracia colombiana.

Una semana después de la muerte de Miguel Uribe Turbay, su asesinato definitivamente comienza a pesar en la campaña política, no solamente provocando una natural polarización entre el petrismo y los críticos del gobierno, sino que también empieza a generar incertidumbre y controversia en el Centro Democrático.

Presidente Petro cuestionó homenajes a Miguel Uribe. Foto: Presidencia - Joel González y captura de redes sociales

El Partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe definirá vía encuesta en septiembre de este año, el nombre de su precandidato a la Presidencia de la República, de entre los nombres de los cuatro precandidatos previamente inscritos: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, sin descartar la posibilidad de la llegada de nuevos aspirantes.

En ese escenario, han comenzado a barajarse nombres como los de Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, Andrés Forero, representante a la Cámara y mejor amigo del precandidato asesinado e incluso comenzó a especularse ante la posibilidad de que Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, pudiera ingresar a ese listado.

Lo que se sabe es que el nombre de Pinzón, que ha sido llevado al Centro Democrático por parte del exsenador José Obdulio Gaviria, ha desatado una profunda controversia adentro del partido, pues un sector de precandidatos y de seguidores en general, consideran que Pinzón no es militante del partido y lo distancia de un sector del mismo, su antigua cercanía con el expresidente Juan Manuel Santos. Por ahora el expresidente Álvaro Uribe se ha reunido dos veces con Pinzón y en principio pareciera descartar su ingreso como precandidato para pedirle que aspire por firmas, pero no hay última palabra dicha.

Álvaro Uribe sobre Juan Carlos Pinzón Foto: AFP - X; @PinzonBueno

De otra parte, siguen los coqueteos de precandidatos presidenciales de diferentes corrientes políticas, incluyendo algunos afines al gobierno, han pedido pista en el partido Liberal, que así como lo fue en 2022, podría convertirse en partido político bisagra y definitivo para saber qué sector llegará a la Presidencia en 2026.

Pero si en el Centro Democrático llueve, en el petrismo no escampa: por un lado se acerca la posibilidad de que el senador Iván Cepeda ingrese a la baraja de precandidatos para la consulta de octubre y por otra parte, crecen las quejas de personajes como Gustavo Bolívar y Susana Muhammad por las reglas del juego internas, incluso hablando de cerrar la puerta a prácticas como la compra de votos, trasteo de votantes y manipulación de actas. Casualmente estas alertas se mencionan luego de la llegada del exalcalde de Medellín Daniel Quintero a esa consulta.