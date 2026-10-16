“No se puede seguir tolerando que victimarios posen de víctimas”: concejal sobre Museo Nacional

El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Barrios, defendió su denuncia sobre algunos elementos exhibidos en el Museo Nacional, en Bogotá, que, según su interpretación, presentan una visión incompleta de la historia de los grupos armados y de las víctimas del conflicto colombiano.

En entrevista con Recap Blu, el cabildante explicó que visitó el museo junto a su esposa y sus tres hijas, todas menores de seis años. Durante el recorrido por el segundo piso, encontró referencias al M-19, las FARC y el ELN que consideró problemáticas por la manera en que, a su juicio, se presentaba a estas organizaciones sin destacar suficientemente los delitos cometidos y el sufrimiento de sus víctimas.

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“Colombia no puede seguir tolerando que los victimarios posen de víctimas en nuestra historia”, afirmó Barrios al explicar la publicación que realizó en sus redes sociales y que, según relató, llegó hasta el presidente de la República.

Andrés Barrios pide visibilizar a las víctimas del conflicto armado

El concejal insistió en que su cuestionamiento no busca desconocer los procesos de paz, sino ampliar la representación de los hechos violentos y sus consecuencias en las exposiciones del Museo Nacional.



“Yo creo que repetiremos nuestra historia si no la conocemos. Pero contémosla completa, o sea, contemos la película completa del M-19”, manifestó durante la entrevista.

Barrios también mencionó el reclutamiento de menores, los secuestros y los asesinatos atribuidos a las guerrillas como hechos que, en su opinión, deben tener mayor presencia en la narración histórica. Además, aseguró que su crítica se dirige a cualquier organización que haya ejercido violencia, independientemente de su orientación política.

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Polémica por la representación de la comunidad LGBTI

Otro de los temas abordados fue la presencia de símbolos y elementos relacionados con la diversidad sexual en el museo. El concejal cuestionó que estos objetos compartieran espacio con la exposición histórica y planteó que las instituciones culturales deben representar distintas realidades sociales.

Aunque reconoció avances en materia de derechos de las personas de la comunidad LGBTI, sostuvo que su postura responde a una crítica más amplia a lo que denomina “wokismo”.

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“Hay discriminación, todas las discriminaciones las tenemos que combatir”, señaló, al argumentar que las políticas públicas deben atender diferentes formas de exclusión.

Barrios se pronuncia sobre el caso de Miguel Uribe Turbay

Durante la conversación, el concejal también se refirió al asesinato de su amigo Miguel Uribe Turbay y expresó preocupación por el avance de la investigación judicial.

“Aquí solo se ha avanzado con unos autores materiales, pero faltan los autores intelectuales, y lo que el país quiere es justicia. Lo que el país quiere es verdad”, afirmó.

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Finalmente, señaló que, si se comprobara la participación de exintegrantes de las FARC en el magnicidio, el acuerdo de paz quedaría seriamente cuestionado, una conclusión que planteó de manera hipotética durante la entrevista.

Escuche la entrevista acá: