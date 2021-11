No se pueden negar matrículas a niños que no han recibido vacuna contra el coronavirus: MinSalud

Gerson Bermont, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, hizo un llamado a los padres de familia para que lleven a sus hijos entre 3 y 11 años a recibir la vacuna contra el coronavirus.

“El Ministerio de Salud fue muy juicioso en esperar todos los estudios para demostrar la seguridad y eficacia de la vacuna. Asimismo, el Invima se tomo todo el tiempo del mundo para autorizar la vacuna de Sinovac”, dijo Bermont en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire.

Además, añadió que en los primeros días de vacunación los padres han respondido de una manera satisfactoria. “Los padres han respondido desde el domingo que se inició la vacunación. Más de 53.000 niños se han vacunado con toda la tranquilidad. Con eso garantizamos cerrar el círculo familiar para tener una burbuja de protección”.

El director afirmó que la vacuna contra el coronavirus no es obligatoria, así que no se pueden negar las matrículas escolares si no se ha aplicado. Sin embargo, reitero el llamado a recibirla con seguridad.

“La vacunación no es obligatoria. (…) Esta es una pandemia que nos ha costado 127.000 vidas en el territorio nacional, pero no es obligatoria. No podemos decir que el niño no se va a poder matricular si no se ha vacunado”, manifestó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: