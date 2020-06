No se pueden seguir teniendo reformas tabúes: vicepresidenta sobre trabajo por horas

Por: María Camila Roa, BLU Radio

La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, manifestó su apoyo a la propuesta de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que pidió la implementación del modelo de trabajo por horas.

Para la vicepresidenta, este tipo de contratación, según las necesidades de las empresas generaría un escenario más flexible y aportaría a la formalización laboral de millones de colombianos en medio de la pandemia.

“Yo sí creo que el país tiene que hablar seriamente de qué reformas se necesitan para que pueda haber mucha más generación de empleos formales, es que aquí vemos de pronto una gente atrincherada que no quiere cambiar nada y no le importa que haya un 50% de colombianos que están en la informalidad, que están en la calle, que tienen un ingreso precario que no tienen desafortunadamente seguridad social. El país no puede seguir teniendo aquí reformas tabúes”, afirmó.

Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias

Adicionalmente, la vicepresidenta resaltó que se trata de evaluar con todos los sectores, sindicatos, empresarios, Gobierno e incluso la academia cuál es el mejor escenario para enfrentar las afectaciones económicas del coronavirus, sin tachar o señalar de inapropiada ninguna reforma.

Publicidad

“Lo que nos ha mostrado esta pandemia es que resulta insostenible la informalidad que tiene Colombia, pero también resulta imposible para los empresarios colombianos poder contratar en las condiciones actuales a tanta gente que podrían contratar con un modelo quizás mucho más flexible de acuerdo con las necesidades que tenga la empresa. Hay empresas que de pronto en la época de final de año triplican su actividad, sus ventas y podrían triplicar su nómina, pero desafortunadamente las condiciones actuales no lo hacen fácil”, indicó.

undefined