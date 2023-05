"No se registrado ningún cambio en la actividad del volcán Cerro Bravo": SGC sobre emisiones de gas

Después de revisar los resultados de los análisis geoquímicos que realizaron por varios días en el punto de la anomalía térmica y en sus alrededores, ubicados sobre una de las laderas del volcán Cerro Bravo, en el sector de La Virgen sobre la vía Bogotá-Manizales, donde por causa de este fenómeno fue necesaria la suspensión del servicio de gas para el sur occidente del país, expertos se refirieron a la actividad del volcán.

“Primero la cantidad de metano que está saliendo, ese color rojo que se ve, que la gente aparentemente en los videos que se muestran creen que es el roca fundida, no, es la combustión que está generando el gas metano que alcanza en esos sitios hasta 700°, pero por las grietas donde está saliendo el vapor pues aparentemente se ve la roca fundida no lo es. El volcán Cerro Bravo ha está muy tranquilo en los últimos 10 años no ha mostrado ningún signo de actividad”, según enfatizó John Makario Londoño, director técnico de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano.

Así mismo desde el SGC señalaron que no se ha registrado ningún cambio en la actividad del volcán, el cual hasta el momento continúa estable y se mantiene en nivel de actividad Verde. Adicionalmente, la ausencia de gases de origen volcánico como el dióxido de azufre hacen aún más improbable este origen.

“Tampoco hemos podido detectar dióxido de azufre que es uno de los gases volcánicos más representativos cuando volcán empieza en actividad, en este caso hemos podido detectar cero, por lo tanto, es otro indicativo de qué no es de origen volcánico”, agregó Londoño.

Por su parte, el director de la Unidad Departamental de Atención del Riesgo Caldas, Félix Giraldo, entrego una serie de recomendaciones a las personas que transitan por la zona, quienes se detienen para tomar fotos del lugar lo cual no es bueno debido a que el gas que emana de la montaña puede ser perjudicial para la salud.

“Pero sí tenemos un inconveniente, es que muchas personas que transitan por esta vía están parando allí y están, digamos que, arriesgándose, yendo a mirar estas emanaciones de gases, estos incendios. La recomendación es que continúen, que no paren, que, en el momento, eso no es un lugar digamos que, de turismo, por el contrario, es un lugar que está siendo estudiado por científicos con el de identificar la génesis de estos gases, y que la recomendación es que continúen en su transcurso por la vía y no paren allá a hacer hora de turismo en ese sector”, explicó Giraldo.

Recordemos que la suspensión del servicio de gas se registra en los departamentos de Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

